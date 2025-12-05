"Daar moet hij wegblijven": Evenepoel krijgt belangrijke waarschuwing

Oliver Naesen gaf in Het Nieuwsblad een duidelijke waarschuwing aan Remco Evenepoel over zijn plannen om zich meer op de klassiekers te richten. Uit één koers moet hij zeker wegblijven.

Risico’s in Parijs–Roubaix en Sanremo

Evenepoel liet weten dat hij het klassieke werk meer wil verkennen. Olivier Naesen adviseerde hem bepaalde wedstrijden te mijden. “Uit Parijs–Roubaix zou ik zeker ver wegblijven”, is hij meteen heel erg duidelijk in Het Nieuwsblad. Hij benadrukte dat hij zelf meermaals zwaar ten val kwam in die koers en dat de kans op een valpartij er bijzonder groot is.

Ook Milaan–Sanremo werd door Naesen genoemd als een wedstrijd met aanzienlijke risico’s. “Daar weet je dat we voor de Cipressa – in de buurt van Imperia, met al die paaltjes op de weg – met veertig man tegen de grond gaan.” Voor een renner met veel doelen na het voorjaar acht hij dat een te groot gevaar.

Discussie over veiligheid en haalbaarheid

In de discussie werd aangehaald dat ook andere koersen gevaarlijk zijn. “Als je overal moet wegblijven waar het gevaarlijk is, moet je ook Luik niet rijden. Of de Amstel.” Daarmee werd duidelijk dat het risico niet enkel bij Roubaix of Sanremo speelt.

Al is het ook te zien over hoeveel ploegmaten je beschikt om veilig en wel door de moeilijkste passages van de koers te geraken. Bij Red Bull-BORA-hansgrohe zal dat normaal wel anders zijn dan bij Soudal Quick-Step.

Toch tekent Naesen voorbehoud aan. Hij gaf ook nog een inhoudelijke bedenking bij Sanremo. "Zelfs Pogacar is er met een perfecte lead-out en perfecte positie op de Poggio nog niet in geslaagd." Volgens hem zijn de hellingen te kort om een beslissend verschil te maken voor Evenepoel. "Ik zeg niet dat Remco Sanremo niet kan winnen, maar in principe zijn de hellingen voor hem te kort om verschil te maken", besluit hij.