Nog een extra grote Belgische naam past voor Sardinië: dit is de puzzel van bondscoach Angelo De Clercq

Er zijn wel wat grote Belgische namen die er in Sardinië niet zullen bij zijn. Voor bondscoach Angelo De Clercq is het dus puzzelen.

De eerste van wie het bekend was dat hij niet zou meedoen aan de derde Wereldbekermanche in het Italiaanse Terralba, was Thibau Nys. Dat is nota bene de winnaar van de eerste twee Wereldbekercrossen bij de mannen elite. Het was altijd het plan van Nys om na de tweede manche in Flamanville met zijn ploeg op stage te vertrekken.

Nys houdt zich aan zijn woord, wat betekent dat er voor zijn uitdagers in de Wereldbeker grote kansen liggen om een gouden zaak te doen. Daar hoort Toon Aerts echter niet bij. De Europese kampioen zal ook niet deelnemen in Sardinië. Angelo De Clercq had dus de taak om bij de mannen twee vervangers aan te duiden voor deze afwezigen.

Geen Norbert Riberolle in Sardinië

U kon eerder al lezen welke renners uiteindelijk door De Clercq geselecteerd zijn. Ook bij de dames elite was het echter puzzelen. Marion Norbert Riberolle was in de Wereldbekermanches in Tabor en Flamanville nog goed voor respectievelijk een achtste en een zevende plaats. Er zal in Sardinië geen derde toptiennotering in de Wereldbeker volgen.

De Belgische kampioene heeft immers ook besloten om verstek te geven voor de volgende wedstrijd in de Wereldbeker. Dat heeft uiteraard gevolgen voor de selectie van bondscoach De Clercq, die iedereen kan lezen op de site van Belgian Cycling. De Clercq heeft slechts vijf veldrijdsters aangeduid om mee te nemen naar Sardinië.

Geen hoge verwachtingen bij Belgische dames

Dat zijn Julie Brouwers, Shanyl de Schoesitter, Jinse Peeters, Laura Verdonschot en Sterre Vervloet. De verwachtingen voor de Belgische vrouwen in Terralba zullen niet bijster hoog liggen, dat heeft u zo ook wel begrepen.