Visma Lease a Bike twijfelt niet: "Superster voor de komende twee of drie jaar"

Het huidige wielrennen wordt gedomineerd door Tadej Pogacar. Bij Visma Lease a Bike zijn ze echter overtuigd dat ze goud in huis hebben.

Binnen hun eigen belofteploeg ziet Visma Lease a Bike een groot talent opstaan: Matthew Brennan. En de toekomst oogt bijzonder rooskleurig voor hem en de ploeg. De verwachtingen zijn dan ook ontzettend groot.

Ontwikkeling vanuit belofteploeg

Grischa Niermann noemt Brennan een verrassing door zijn snelle progressie. “Met hem hebben we mogelijk een nieuwe superster voor de komende twee of drie jaar in dienst”, is zijn conclusie in de podcast Besemwagen.

Hij waarschuwt echter wel voor een groot gevaar: het tweede profjaar kan wel eens veel moeilijker worden. Dat is weerkerend item bij heel wat renners en de kans is groot dat dit ook voor Brennan een valkuil wordt.

Brennan kan voor Team Visma een rol spelen in klassiekers zoals Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. “Het is geen geheim dat Wout de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix graag wil winnen”, klinkt het. En dan kan Brennan hem bijstaan.

Concurrentie blijft sterk

Visma ziet in Brennan een belangrijke pion voor de toekomst, met potentieel tot superster en een rol in de voorjaarsklassiekers. Maar eerst moet hij zijn tweede profjaar zonder kleerscheuren doorkomen...