Aerts komt niet ongeschonden uit lelijke glijpartij in Namen

Ondanks het feit dat Toon Aerts de cross in Namen volledig uitreed, is er toch een blessure vastgesteld bij de Belgische kampioen.

Toon Aerts ging in de slotfase van de wereldbekerrit in Namen spectaculair onderuit en botste daarbij tegen een paaltje. De Belgische kampioen reed de cross nog uit en finishte als tweede, maar deed dat niet zonder de nodige pijn.

Verder medisch onderzoek bleek noodzakelijk. Maandag onderging hij enkele scans en die brachten een fractuur aan de linkerrib aan het licht. Het is niet duidelijk of de renner van Telenet Baloise donderdag aan de start van de wereldbekermanche in Heusden-Zolder kan verschijnen. Woensdag volgt uitsluitsel of de leider in het WB-klassement zal aantreden.