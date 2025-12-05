Strijd tegen Van Aert en Van der Poel: ploegleider van Thibau Nys zegt wat mogelijk is

De sterke prestaties van Thibau Nys hebben verwachtingen gewekt over duels met toppers als Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Ploegleider Eric Braes plaatst die vooruitzichten in perspectief.

Realisme boven dromen

Angelo De Clercq en Bart Wellens spraken hun hoop uit dat Nys een rol kan spelen in de strijd met de gevestigde namen. “Misschien kan hij de positie in de driestrijd invullen, die Tom Pidcock al een paar keer heeft gedaan”, zegt ploegleider Eric Braes aan WielerFlits. Toch blijft de ploeg voorzichtig.

Braes benadrukt dat het verschil met Van der Poel nog aanzienlijk is. “Ik denk dat we eerder richting het niveau van Wout moeten kijken dan naar Mathieu, om dat verschil weg te werken en die echt zware duels aan te gaan.”

Vooruitgang en toekomst

Volgens Braes is het al een overwinning wanneer Nys in de buurt kan blijven van Van der Poel. Hij verwees naar Hoogerheide, waar Nys als enige een versnelling van Van der Poel kon anticiperen.

De ploegleider ziet wel groeipotentieel. “Laat ons hopen voor de neutrale crossfan dat het verschil met Wout sowieso al kleiner wordt. Dan kunnen we richting Mathieu gaan kijken”, besluit hij.

Braes besluit dat de ontwikkeling stap voor stap moet gebeuren. Het doel is om jaarlijks dichterbij te komen, zonder irreële verwachtingen. Daarmee schetst hij een pad waarin Nys geleidelijk kan doorgroeien richting de absolute top.