Aerts nieuwe leider in het WB-klassement, maar blessure kan roet in het eten gooien

De cross in Namur was de zesde van negen manches in het Telenet UCI Wereldbekerklassement. Nog drie te gaan dus en de eindwinnaar is nog lang niet bekend.

Na Namen is Toon Aerts de nieuwe leider in het klassement. Hij moest het duel met Mathieu van der Poel staken door een valpartij in de slotfase, maar de Belgische kampioen kwam wel nog als tweede over de streep. Het leverde hem 70 punten op en daarmee wipte hij over de onfortuinlijke Eli Iserbyt in het klassement.

Iserbyt was door overkoeling fel achterop geraakt en besloot dat het geen zin maar had om verder te rijden. Door die mindere dag moest hij zijn leidersplaats afstaan aan Aerts. Iserbyt is zijn dichtste achtervolger, maar de kloof bedraagt al 52 punten.

Domper voor Aerts?

Een mooie opsteker voor Aerts, maar daags na zijn valpartij kreeg hij slecht nieuws. Hij brak een rib tijdens zijn val en het is niet zeker of hij donderdag 26 december wel aan de start van de volgende WB-manche (Heusden-Zolder) kan verschijnen.

Het zou een enorme domper zijn voor Aerts, maar ook een mogelijkheid voor zijn achtervolgers om hem te naderen of zelfs voorbij te steken in de ranking. Die ziet er na zes manches overigens zo uit:

1. Toon Aerts: 400 punten

2. Eli Iserbyt: 348 punten

3. Michael Vanthourenhout: 332 punten

4. Lars van der Haar: 313 punten

5. Laurens Sweeck: 294 punten

9. Mathieu van der Poel: 240 punten