Iserbyt daags na opgave door onderkoeling: "Juiste beslissing, want het had erger kunnen aflopen"

Eli Iserbyt is intussen alweer bij zijn positieven na de bijzonder zware wereldbekermanche in Namen. De West-Vlaming stapte helemaal onderkoeld van de fiets.

De koude en Eli Iserbyt zijn niet de beste bondgenoten, zo bleek zondag in Namen. Daags na de wedstrijd legde hij bij Het Laatste Nieuws uit dat hij het niet de meest prettige koersomstandigheden vond.

Lesje voor de toekomst

"Bij de start voelden mijn benen al fris aan, omdat we een tiental minuten voor het startschot al stonden opgelijnd. Dat was niet in mijn voordeel, al had de rest er ook last van", aldus Iserbyt. Tijdens de race werd het alleen maar erger. "Als 30e in koers had ik niets meer te winnen en waren de risico's te groot om verder te gaan. Het is jammer, maar het was wel de beste oplossing. Het had anders erger kunnen aflopen."

Als veldrijder is het uiteraard niet ideaal dat je niet goed tegen de koude kan. Iserbyt probeert dus lessen te trekken uit het voorval. "Dit moet ik meenemen naar de toekomst. Ik moet zien of ik me er beter op kan voorbereiden of er iets aan kan doen, om in de toekomst met meer ervaring aan de start te staan."