Jonge fan vindt het zadel van Tom Pidcock: "Wil je het terug?"

De jonge Brit was opnieuw bezig aan een goede cross, maar moest in het slot van de wedstrijd nog zijn plek op het podium prijs geven. In de slortronde brak namelijk het zadel van de Britse kampioen af. De eerlijke vinders vroegen nu op Twitter of Pidcock het zadel nog terug wil.

Wow - first cyclocross I have ever been to watch. Are they all as good as that? @Tompid crashed in front of us, broke his seat post! Epic skills and stamina from all the riders. https://t.co/OgvNjz3sHq pic.twitter.com/W2eVwDE4rp