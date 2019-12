Mathieu van der Poel rijdt vanaf 1 januari voor een gedeeltelijk andere ploeg: "De broers Roodhooft zijn met iets groot bezig"

Vanaf 1 januari bestaat de ploeg Corendon-Circus niet meer. Het gokkantoor Circus wordt in 2020 namelijk de eerste sponsor van Wanty-Gobert. Het is dus nog afwachten wie er mee in het verhaal van Mathieu van der Poel zal stappen.

Directeur marketing Thomas Dusart van Corendon vond het een hele moeilijke beslissing om te maken: "We hadden nog een contract tot eind 2020, maar we voelden dat we in 2021 niet meer binnen de plannen van de broers Roodhooft zouden passen en hebben daarom het contract laten ontbinden. Temeer daar zich de mogelijkheid voordeed om eerste sponsor te worden bij Groupe Gobert waar we al als tweede geldschieter actief waren", vertelde hij bij Het Nieuwsblad. "Natuurlijk hadden we ons graag blijvend verbonden aan Mathieu, maar met de informatie waarover wij beschikten, leek dat niet echt een optie te zijn. Ik kan niet in detail treden, maar weet wel dat de broers Roodhooft met iets heel groot bezig zijn."

Nu is het afwachten met welke co-sponsor Corendon en de broers Roodhooft verder gaan. Fietsenconstructeur Canyon stapt in elk geval al mee in het nieuwe verhaal. Mathieu van der Poel tekende afgelopen zomer een contract van vier jaar bij hen en zo komt Alpecin in beeld. De Duitse shampoofabrikant was de afgelopen jaren als cosponsor actief bij Katusha. Het resultaat zou alvast een flinke verhoging van het budet zijn. Daarmee zouden de broers Roodhooft in staat kunnen zijn om een WorldTour-waardig team rond Mathieu van der Poel te bouwen.