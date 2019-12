Organisator Vervecken blikt terug op "pure promotie voor de cross": "Zwaarder dan zwaarste scenario dat we in gedachten hadden"

De toeschouwers in Namen kregen zondagmiddag waar voor hun geld en ook voor de buis zagen de kijkers een van de spectaculairste wedstrijden van dit seizoen. De modder creëerde een titanenstrijd, maar ook gevaar voor de renners.

Organisator Erwin Vervecken blikte bij Sporza tevreden terug op de wereldbekermanche in Namen. "Het was pure promotie voor de cross", reageerde de voormalige wereldkampioen. "Het weer maakte er een heroïsche wedstrijd van, maar dat hadden we niet in de hand."

Boomwortels

"Wat we wel in de hand hadden was de veiligheid van de renners en dat viel goed mee. Door het weer lag het er nog zwaarder bij dan het zwaarste scenario dat we in gedachten hadden. Buiten de val van Aerts waren er nauwelijks incidenten en die gebeurt in gewone crossen ook", ging hij verder.

De afdaling waar Aerts viel was lag er erg moeilijk bij. Daar heeft Vervecken een verklaring voor. "Daar zaten heel veel boomwortels en die zijn door de regenval bloot komen te liggen. Het is daardoor dat Aerts gevallen is. Ik weet niet of er een alternatief is, want we zitten in natuurgebied en met beschermd monument. Dus niet alles kan en mag, maar we bekijken het."