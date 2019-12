Simon Yates laat Tour 2020 links liggen en mikt op Giro en Olympische Spelen

Na twee ritoverwinningen in de Tour de France van 2019 laat Simon Yates La Grande Boucle in 2020 links liggen. Zijn doelen liggen elders gaf hij aan.

En die doelen zijn: de Ronde van Italië en de Olympische Spelen in Tokyo. In 2018 leek Simon Yates nog op weg naar de eindzege in de Giro, maar door een fatale inzinking strandde hij pas op de 21e plaats. Dit jaar werd hij achtste. De enige eindzege in een grote ronde voor de renner van Mitchelton-Scott was de Vuelta in 2018.

Door zijn deelname aan de Giro en de Spelen moet Yates de Tour de France van 2020 aan zich voorbij laten gaan. Geen vijfde deelname dus voor hem. In 2017 won hij het jongerenklassement en legde hij beslag op de zevende plaats in het algemeen klassement, zijn beste resultaat in de Ronde van Frankrijk. In de editie van dit jaar pakte hij zijn eerste twee etappezeges.