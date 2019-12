Thibau Nys blijft indruk maken: "Als je dát allemaal kan, dan ben je gezegend"

Thibau Nys is aan een weergaloos seizoen bezig en won al vier keer op rij in de Wereldbeker. En dus is er veel lof voor de youngster.

Ook in Namen stond er geen maat op de zoon van Sven Nys, die vlot naar zijn vierde opeenvolgende zege wist te rijden. En zo is hij nu ook al zeker van de eindoverwinning in de Wereldbeker, ook al zijn er nog drie manches te rijden. Jaloers Richard Groenendaal is er jaloers op: "Wat een lef, durf en vertrouwen. Hij heeft alles onder de knie wat de basis van het crossen betreft", klinkt het bij Play Sports. "Bergop, bergaf, in de modder: als je dat kunt, dan ben je gezegend. Hij is echt goed bezig, we zijn er jaloers op."