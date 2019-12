Wout van Aert helemaal klaar voor comeback in Loenhout na dubbele trainingstocht

Op vrijdag 27 december maakt Wout van Aert zijn rentree in het veld. De renner van Jumbo-Visma lijkt er helemaal klaar voor nadat hij op zondag twee trainingstochten maakte.

Mathieu van der Poel, Toon Aerts en co. gingen zondagnamiddag ploeteren in Namen. Voorlopig nog zonder Wout van Aert die zich volop aan het voorbereiden is op de Azencross in Loenhout. Wout van Aert maakte twee trainingstochten. In de namiddag reed hij nog goed 135 kilometer achter de brommer in Turnhout.