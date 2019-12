De kerstavond van Toon Aerts: op de tafel van zijn osteopaat

Belgisch kampioen Toon Aerts doet er alles aan om donderdag aan de start te staan van de wereldbekermanche in Zolder. De crosser trok op kerstavond naar zijn osteopaat voor een extra behandeling.

Toon Aerts trok daarvoor van Rijkevorsel naar Heist-op-den-Berg. De Belgische kampioen veldrijden vond het nodig om op kerstavond langs te gaan bij zijn osteopaat Tim Aerts. Voor alle duidelijkheid: Tim Aerts, de osteopaat, en Toon Aerts, de crosser, zijn geen familie van elkaar.

De ribbreuk kon voor Toon Aerts uiteraard op geen slechter moment komen. Aerts is momenteel leider in zowel de wereldbeker als de Superprestige. Donderdag staat de Wereldbeker in Zolder op het programma en op zondag is er de Superprestige in Diegem. Tussenin wordt op vrijdag ook nog gereden in Loenhout. Aangezien dat het een cross is voor de DVV Trofee en een halve thuiscross is voor Aerts zal hij ook daar zeker graag aan de start willen staan.