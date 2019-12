Grote belofte van Team Ineos maakt volgend jaar debuut in de Ronde van Spanje

2020 is in aantocht en dat wil zeggen dat de meeste renners hun programma stilaan beginnen te kennen. De jonge Colombiaanse klimmer Ivan Ramiro Sosa mag volgend jaar zijn debuut maken in de Ronde van Spanje.

Sosa kende een goed debuutseizoen in dienst van Team Sky/Ineos en werd tweede in de Ronde van Colombia en eindwinnaar in de Ronde van Burgos. De Colombiaanse berggeit reed ook de Ronde van Italië, maar moest daar na een val vooral knechten voor Pavel Sivakov. Ivan Ramiro Sosa zal dit jaar opnieuw op zoek gaan naar de eindzege in de Ronde van Colombia. Het is nog niet geweten waar hij nadien zal koersen, maar eind augustus en begin september zal hij dus in de Ronde van Spanje te zien zijn.