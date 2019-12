Slecht nieuws voor Toon Aerts: Belgische kampioen breekt niet één maar vier ribben

Slecht nieuws op Kerstmis voor de Belgische kampioen Toon Aerts. De crosser van Telenet Baloise heeft niet één, maar liefst vier ribben gebroken.

Na een heerlijk duel met Mathieu van der Poel in Namen kwam Toon Aerts in de slotronde ten val. Aerts kwam met zijn linkerflank in aanraking met een paaltje, maar reed de cross wel uit als tweede.

Aerts liet op dinsdag nog extra foto's maken in het ziekenhuis en de schade is toch een pak groter dan in eerste instantie gedacht. Hij heeft niet één, maar vier ribben gebroken. Aerts zal op woensdag wel gewoon trainen op de weg. Op basis daarvan zal hij een beslissing nemen over zijn deelname aan de Werelebeker-cross in Zolder van donderdag.