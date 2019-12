Fans van Van Aert zien het helemaal zitten: "Verwachten dat hij Belgisch kampioen wordt"

Nog eens als vanouds door de modder ploeteren, het heeft Wout van Aert deugd gedaan. En de crossliefhebber heeft meegenoten. Dat is natuurlijk helemaal het geval voor de supporters van de renner van Jumbo-Visma. Die hopen op een feestje straks in Antwerpen.

Vanaf het moment dat hij uit de wagen stapte, werd Wout van Aert luid toegejuicht. Zijn deelname aan de Azencross was een moment waar niet alleen hij naar had uitgekeken, maar ook zijn supporters. In grote getalen zakten ze af naar Loenhout.

Een gemakkelijk parcours om zijn rentrée te maken, was het niet. Regelmatig op en af stappen, zeker ook nog aan de balkjes, kwestie van nog niet te veel risico te nemen. Dat Van Aert desondanks knap vijfde werd, is veelbelovend.

GULLEGEM ALS GENERALE VOOR BK

Het doet de hoop bij zijn fans oplaaien dat er nog een prijs in zit dit seizoen. "We verwachten dat hij Belgisch kampioen wordt in Antwerpen", laat trouwe supporter Victor Bogaerts optekenen in Gazet van Antwerpen. Het BK gaat op 12 januari door op het strand van Sint-Anneke. De enige cross die Van Aert voordien nog rijdt, is die van Gullegem op 4 januari.