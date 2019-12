Gianni Meersman na ruzie(tje) tussen Eli Iserbyt en Laurens Sweeck: "Alles is intussen uitgepraat"

Na de Superprestigemanche van Diegem was er een akkefietje tussen Laurens Sweeck en Eli Iserbyt, de kopmannen van Marlux Bingoal. Ploegleider Gianni Meersman reageerde een dag later.

Na de cross in Diegem wilde Eli Iserbyt niet al te veel vertellen: "Als hij niet op mijn wiel rijdt, was hij nooit weggereden". Daarmee had hij het uiteraard over zijn ploegmaat Laurens Sweeck en wereldkampioen Mathieu van der Poel die de wedstrijd even later won.

Ploegleider Meersman kwam met een korte reactie: "Intussen is alles uitgepraat", vertelde hij bij VTM Nieuws. "Alles is enorm opgeklopt geweest. Eli had een echte superdag en op het moment dat Laurens Sweeck moest overnemen lukte dat niet want hij zat volledig à bloc."