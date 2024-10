Niels Albert neemt de UCI en zijn timing op de korrel in de zaak-Iserbyt: "Dat is toch niet ernstig?"

Niels Albert vindt dat de UCI het zeker niet perfect heeft aangepakt in de zaak-Iserbyt. Vooral op de timing waarop de UCI de schorsing van Iserbyt aankondigde valt wel wat aan te merken.

U kon al lezen dat Albert van mening is dat de UCI de ogen ook niet mag sluiten voor de woorden van Kamp aan het adres van Iserbyt in aanloop naar hun incident in Beringen. Dat neemt natuurlijk niet weg dat een sanctie voor Iserbyt gewettigd was, al kan er dan gediscussieerd worden over wat die sanctie moest zijn. En wanneer die aangekondigd moest worden.

Albert zou het anders aangepakt hebben dan de UCI, vertelt hij in Het Laatste Nieuws. "De timing was bijzonder slecht. Hoe haal je het in je hoofd om iemand op de ochtend van een wedstrijd te schorsen? Iserbyt was naar het schijnt al onderweg naar Essen en is moeten terugdraaien met zijn camper. Dat is toch niet ernstig? Kon die beslissing echt niet een paar dagen vroeger genomen worden?"

Zware straf voor Iserbyt én Superprestige

Daarnaast is de schorsing zelf onderwerp van discussie. "Ik vind de sportieve gevolgen in dit geval te groot. Iserbyt mag het klassement van de Superprestige al bijna vergeten. Dat is een erg zware straf voor hem, maar het is ook een verlies voor de spankracht van de hele competitie. Dat is ook jammer voor de organisator en de fans. Daarom had ik voor een boete gekozen. Een echte boete, een zware boete. 15.000 euro."

Daar zou niet alleen Iserbyt maar bij uitbreiding de hele veldritwereld ferm van geschrokken zijn. Dan zouden renners wel beseffen dat ze zich tijdens de cross moeten gedragen. "Dan geef je als UCI het signaal dat het menens is en daarmee tref je de sporter waar dat het meest pijn doet: in zijn portefeuille. Wees maar zeker dat zo'n bedrag afschrikt."

Zware boete het ergst voor renners

Dat blijft de manier om een bepaalde zaak te laten doordringen. "Renners vinden dat veel erger dan een weekendje niet kunnen koersen."