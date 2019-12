Wereldkampioen verkozen tot Deens renner van het jaar

De Deense wielerbond heeft Mads Pedersen verkozen tot wielrenner van het jaar. De renner van Trek-Segafredo werd in 2019 wereldkampioen.

Pedersen haalde het onder meer van Jakob Fuglsang, die onder meer Luik-Bastenaken-Luik won

Pedersen is de opvolger van Michael Valgren. “Jakob Fuglsang heeft een fenomenaal seizoen gedraaid en zou normaal altijd winnen, maar de regenboogtrui is iets magisch. Het is een van de grootste Deense sportprestaties”, aldus de Deense wielerbond.