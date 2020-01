Kamp schenkt Pauwels Sauzen-Bingoal de zege bij beloften: "Ik ben niet echt een pijnlijder"

Met de kampioenschappen in het vooruitzicht willen de huidige nationale kampioenen hun trui nog eens in de verf zetten. Dat bleek toch in de beloftencross in Brussel. De Nederlander Ryan Kamp bleef de kampioenen van Frankrijk en België voor.

Nochtans was het Antoine Benoist die in de eerste ronden ontsnapte. Zo had Alpecin-Fenix uitzicht op alweer een nieuwe zege in 2020. Kamp draaide het om in zijn voordeel: eerst sprong hij naar de Fransman toe en vervolgens zette hij hem toch op een tiental seconden.

BELGEN OP PLAATSEN DRIE EN VIER

Achter dit duo vormde zich aanvankelijk een groepje, met ook de Belgische kampioen Timo Kielich in. Die kon zich in de loop van de wedstrijd toch uit dit groepje loswrikken. Zo lagen de eindposities voor het podium vast: Kamp reed naar de overwinning, voor Benoist en Kiemich. De vierde plaats was voor Niels Vandeputte.

KAMP TECHNISCH STERK

"Benoist is een hele snelle starter en kan het de laatste tijd wel volhouden. Deze keer viel hij ietsje stil", reageerde winnaar Kamp. "Ik ben niet speciaal sneller gaan rijden, maar reed mijn eigen tempo en was technisch goed."

De renner van Pauwels Sauzen-Bingoal had zich in Zolder bezeerd aan de knie, maar daar ondervond hij geen last meer van. "De power zat er toch terug in. Ik ben niet echt een pijnlijder. Ik heb er weinig hinder van ondervonden." Dat belooft voor hem voor het NK. "Kampioenschappen moeten altijd verreden worden, maar bij de Nederlanders ben ik wel de grote kanshebber."