Marianne Vos slaat de veldrit in Brussel over: "Hopelijk sta je er snel weer!"

Volgende week zijn er de Nederlandse kampioenschappen in Rucphen en de Universiteitscross in Brussel wordt gezien als de laatste grote test. Ze kampt naar verluidt met een liesblessure, het is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn voor haar deelname aan het NK.

Vos zou normaal gezien deze winter ook nog deelnemen aan de Wereldbekerwedstrijd in Hoogerheide (26 januari) en het WK in Zwitserland (2 februari).

Unfortunately, @marianne_vos is not fit enough to start this weekend's CX race in Brussels.



