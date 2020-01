Van der Poel is het winnen nog lang niet beu: "Denk niet dat we de cross aan het kapotmaken zijn"

Ook in Brussel was Mathieu van der Poel de eerste die het publiek mocht groeten bij de laatste passage aan de aankomst. Als het van hem afhangt, gaat hij nog wel een tijdje door met veldritten winnen. Ook haalde hij nog even de komende wegcampagne aan.

Ook voor Van der Poel was het op het technische parcours in Brussel wel opletten voor het gevaar dat om de hoek loerde. "Het is echt iets bizar, maar ik vind het wel tof. Eenmaal je een gaatje hebt, kun je wel controleren. Er zijn weinig stukken waar je volop je kracht kwijt kunt. Voorts is het vooral focussen."

Zijn dominantie blijft duren en het einde is nog lang niet in zicht. "Ik ben het winnen nog altijd niet beu, helemaal niet zelfs. Veldrijden is dan ook iets waar ik echt van hou." Af en toe oppert er wel eens iemand dat er hierdoor te weinig spanning is en dat niet goed is voor de sport. "Als je kijkt naar hoeveel mensen naar de laatste crossen gekomen zijn, denk ik niet dat we de cross aan het kapotmaken zijn."

Ik hoop het hele klassieke voorjaar op goed niveau te zijn

De komende weken gaat de aandacht naar de kampioenschappen en dan is het weer richting de weg voor Van der Poel. "Op de weg ga ik er niet bepaald koersen uitpikken. Ik hoop het hele klassieke voorjaar op een goed niveau te zijn." En naar de Tour in 2021? "Dat ligt nog ver. We zouden ook met de ploeg een wildcard nodig hebben, dus dat weet ik nog niet."