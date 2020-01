Tim Merlier maakt beslissing over toekomst en blijft nog minstens drie jaar aan de zijde van Van der Poel

2019 was het jaar van de doorbraak in het wegwielrennen voor Tim Merlier. De snelle man stond onder meer in de belangstelling van Deceuninck-Quick Step, maar besloot om te blijven. Hij verlengde nu ook zijn contract bij zijn huidige werkgever.

Tim Merlier besliste namelijk om met Alpecin-Fenix (voorheen Corendon-Circus) zijn contract te verlengen tot en met 2022. Merlier komt momenteel uit voor Creafin-Fristads in veldrijden, maar vanaf volgend jaar zal hij ook gewoon voor Alpecin-Fenix rijden in de cross. Merlier blijft dus nog een hele tijd aan de zijde rijden van Mathieu van der Poel die nog een contract heeft tot 2023. Merlier brak in 2019 helemaal door als sprinter en werd onder meer Belgisch kampioen in Gent en hij won ook de Elfstedenronde voor Fabio Jakobsen en Jasper Philipsen.