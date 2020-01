Vervecken zou hetzelfde doen als Van Aert: "Wout is voor mij een even grote favoriet als de anderen"

In aanloop naar het BK mogen alle kenners hun zegje doen en dan mag met Erwin Vervecken de Belgische kampioen van 1996 zeker niet ontbreken. Hij ziet vier grote kanshebbers op de titel. Daar hoort volgens hem zeker ook Wout van Aert bij.

Statistisch gezien maken de troepen van Pauwels Sauzen-Bingoal de meeste kans. "Eli is conditioneel prima", heeft Vervecken ook al vastgesteld. "Hij is topfavoriet voor zondag. Samen met Sweeck, want die krijgt een parcours op zijn maat. Bovendien is hij ook een kampioenschapsrenner."

Sweeck heeft de ervaring van eerdere BK's. "In Lille was hij ook al een keer tweede en in Oostende zat hij er ook dicht bij." En Iserbyt heeft de vorm, geen slechte combinatie die twee. "Zij worden zeker de mannen om mee rekening te houden. Dan is er nog het onbekende met Wout van Aert en Toon Aerts: hoe gaan zij voor de dag komen?"

Vervecken gaat er alleszins toch van uit dat Van Aert zich van zijn beste kant toont. "Van Aert is voor mij een even grote favoriet als de anderen. De vier favorieten zijn Eli, Wout, Toon en Laurens. Wout houdt de boot wat af, ik zou hetzelfde doen. Uiteindelijk heeft hij ook niets te verliezen. Het zou natuurlijk leuk zijn voor hem als hij toch die titel kan meegraaien."