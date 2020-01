Cant kan met Belgische titel op zak WK voorbereiden: "Het is alles of niets" en "Dat zou redelijk straf zijn"

Het maakte toch iets los bij Sanne Cant op het podium, die elfde titel op rij. Niemand deed het haar ooit al voor. Het moet dienen als een opstapje om in drie weken tijd ook nog de kloof met de wereldtop te dichten en dan in Zwitserland weer voor de regenboogtrui te gaan.

Na haar eerste versnelling zag Cant Verdonschot en Van Loy nog terugkeren, maar in ronde twee was het dan echt raak. "Als je in de eerste ronde kunt wegrijden, moet dat in de tweede of derde in principe ook nog lukken." Wat is nu het belang van die nationale titel? "Stel dat je die niet wint, zou het voor het eerst in jaren zijn dat ik in een ploegtrui rondrij."

Ik maak vooraf niet echt veel plannen

Het was niet dat Cant zich verplicht voelde om in de aanvangsfase al het verschil te maken. "Ik maak vooraf niet echt veel plannen omdat je nooit weet hoe het begin van de wedstrijd gaat verlopen. Op zich had ik wel een idee wat ik zou kunnen doen, maar het is altijd afwachten."

Geweldig straf dat het er elf op rij zijn

Ondanks elf zeges op rij op BK's waant Cant zich niet onklopbaar. "In Oostende is het bij mij ook bijna mislukt. Geweldig straf dat het er elf op rij zijn. Ik ga het niveau van de andere Belgische meisjes zeker niet onderschatten. Ik vond Laura Verdonschot en Ellen Van Loy ook wel een sterke wedstrijd rijden."

Cant vertrekt meteen richting de Spaanse zon om daar nog heel wat arbeid te verrichten. Hoezeer gelooft ze in die vierde wereldtitel op rij? "Als ik er niet in geloof, moet ik deze avond niet op stage vertrekken. Dan is het een beetje absurd. Het is alles of niets. Vier jaar op rij wereldkampioen worden, dat hebben er ook nog niet veel gedaan, dus dat zou ook redelijk straf zijn."