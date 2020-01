De kop is eraf op BK: Mike Uytterhoeven slaat zijn slag in het zand

De eerste wedstrijd is gereden op het BK veldrijden. De eersten die het zand, de hindernissen en het ponton mochten trotseren, waren de eerstejaarsnieuwelingen. Topfavoriet Mike Uytterhoeven maakte de verwachtingen helemaal waar, met dank aan een sterke zandpassage halfweg koers.

De grootste kanshebbers waren Mike Uytterhoeven en Viktor Vandenberghe. De twee vonden mekaar al in de eerste van in totaal drie ronden en gingen samen op pad. Op het strand van Sint-Anneke reed Uytterhoeven uitstekend door het zand en Vandenberghe moest daar in ronde twee toch even voet aan de grond zetten.

VALPARTIJ VANDENBERGHE

Uytterhoeven nam 25 meter, zette door en reed al gauw twaalf seconden bij mekaar. Op 28 seconden van de leider leek er een strijd om de derde plek aan de gang tussen Sem Janssens en Ferre Urkens. Vandenberghe werd na een valpartij echter voorbijgestoken door Urkens en ook Janssens zat plots op slechts enkele meters.

Voor Uytterhoeven was de buit binnen: hij veroverde het goud. Voor de andere medailles lag het wel nog open. Urkens hield zijn inspanningen met het zilver in zicht vol tot aan de finish. Vandenberghe kan zich wel nog troosten met de bronzen plak.