Geraint Thomas maakt al sportieve plannen voor na zijn wielercarrière

Diep gaan op de fiets, Geraint Thomas kan het als de besten. De Tourwinnaar van 2018 is ook wel enigszins een laatbloeier op de weg. Tenslotte is hij al 33 en dan kan een wielrenner al eens nadenken over wat te doen na zijn carrière. Dat heeft Thomas ook al gedaan.

De renner van Ineos zou later graag meedoen aan de Ironman. Dat heeft hij verteld in een gesprek met Nytro, een triatlonbedrijf in Californië. "Als kind ging ik zwemmen. Ik heb al enkele triatlons gedaan. Als ik stop met profwielrennen, wil ik zeker de Ironman doen, en misschien wel meerdere triatlons."

BEGINNEN IN WALES

Ironmans worden op verschillende plaatsen gehouden. Thomas wil zich eerst aan die op eigen bodem wagen. "Ik ga die in Wales eerst doen. Het parcours voor het gedeelte op de fiets is redelijk zwaar, dus dat kan in mijn voordeel zijn."

NOG 3 OF 4 JAAR KOERSEN

Hoe lang denkt Thomas eigenlijk nog wielrenner te blijven? "Als ik binnen drie of vier jaar stop, kan ik 18 jaar profwielrenner geweest zijn. Dit is mijn 14de jaar. Ik ben twee jaar amateur geweest en ook als junior is wielrennen je leven."

Alles bij mekaar dikt dat aardig aan. "Dus twintig jaar lang is dit al wat je doet en heb je om de twee of drie maanden weer een doel. Het zou lastig zijn om te stoppen dan niets meer te hebben. Dus waarom niet de Ironman?"