Jonge Belg (22) van Lotto-Soudal sukkelt al maanden met de knie, voorjaar in gevaar?

Het gaat niet goed met een jonkie van Lotto-Soudal. Komt het voorjaar stilaan op de helling te staan?

Stan Dewulf is tweedejaarsprof bij Lotto-Soudal, maar de 22-jarige renner is al sinds oktober aan het sukkelen met de knie.

Aanrijding in oktober

"Een gevolg van een aanrijding in oktober", aldus Dewulf in Het Nieuwsblad. "Ik heb nog altijd last en op de echo is niets te zien."

Dewulf heeft momenteel een trainingsachterstand en de ex-winnaar van Parijs-Roubaix bij de beloften zou een belangrijke pion moeten worden in het radarwerk rond Philippe Gilbert in het voorjaar: "Ik troost me met de gedachte dat ik normaal niet veel competitie nodig heb om in conditie te zijn."