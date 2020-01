🎥 Van der Poel claimt winnaar te zijn van sprint tegen Merlier op training

Het is een vraag die in de loop van het veldritseizoen al wel eens vaker gesteld is: wie zou de snelste zijn bij een sprint tussen Mathieu van der Poel en Tim Merlier? De twee komen in het veld niet voor hetzelfde team uit, maar zijn wel ploegmaats bij Alpecin-Fenix op de weg.

De ploeg is momenteel op stage in Spanje. Het was de ideale gelegenheid voor Van der Poel en Merlier om eens uit te testen wie nu eigenlijk de snelste is. Teamgenoot Jonas Rickaert zette een filmpje van de sprint on line, van achteruit bekeken. Zo is het echter moeilijk uit te maken wie nu eigenlijk de winnaar was. Mathieu van der Poel claimt op Twitter alvast gewonnen te hebben. De langverwachte sprint (na 200km), maak zelf maar uit wie wint.. @MerlierTim @mathieuvdpoel @sporza_koers @sporza @SammyNeyrinck pic.twitter.com/rBk19d50Y8 — Rickaert Jonas (@RickaertJonas) January 17, 2020 Ik — Mathieu Van der Poel (@mathieuvdpoel) January 17, 2020