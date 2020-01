Vos verlaat ziekenhuis met glimlach na operatie: "Opbouwen richting mijn doelen"

Om een positivo als Marianne Vos klein te krijgen, is er heel wat nodig. Ze laat zich niet door de minste tegenslag uit haar lood slaan. Haar liesaandoening was nochtans een streep door de rekening, maar na de operatie kijkt Vos alweer hoopvol vooruit.

Na haar vijfde plaats op het NK veldrijden besloot Vos zich te laten opereren voor de liesaandoening die haar al langer parten speelt. Daardoor mist ze onder andere het WK veldrijden in Zwitserland. Inmiddels heeft de renster van CCC-Liv wel het ziekenhuis in Veldhoven kunnen verlaten.

"De operatie is goed verlopen en ik verliet het ziekenhuis met een glimlach en bloemen", laat ze weten via een post en een foto op Instagram. "Ik voel me goed en heb niet veel pijn. Het herstelproces kan nu voorzichtig beginnen."

Marianne Vos maakt zich dan ook sterk dat ze zeker een rol van betekenis zal kunnen spelen tijdens het wegseizoen. "Ik kijk ernaar uit om op te bouwen richting mijn doelen later dit jaar."