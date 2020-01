Cancellara positief over clash der generaties: "Het land moet zorg dragen voor Evenepoel"

Hoog bezoek op Velofollies in Kortrijk: niemand minder dan Fabian Cancellara is daar langsgekomen. De Zwitser was ook te gast aan de tafel van Karl Vannieuwkerke voor een Facebook Live van 'Sporza'. Cancellara had het onder andere over Remco Evenepoel.

Die staat sinds zijn overstap naar de profs al volop in de schijnwerpers en daar maakt Cancellara zich wel wat zorgen over. "Ik hoop dat het niet te veel wordt door allerlei aanvragen. Hij lijkt heel sterk in het hoofd en weet exact wat hij wil doen. Ik wens hem het beste." Er ligt een belangrijke rol weggelegd voor heel zijn omgeving. Het land moet zorg dragen voor hem, anders maken ze een diamant kapot. Hij wil de Spelen winnen, hij heeft al geweldige resultaten bereikt en hij heeft al laten zien dat geld niet alles is voor hem. Hij zit nog in een leerproces en zal zijn eigen weg bepalen." De jongeren zijn meer dynamisch Cancellara heeft ook wel een boon voor renners als Van Avermaet, Gilbert en Vanmarcke. Door de opmars van talenten à la Evenepoel ontstaat er een clash van generaties. "De jongeren zijn meer dynamisch en kunnen zich sneller aanpassen. Toen ik als stagiair begon, had ik geen schijn van kans. Als je ziet hoe snel de jongere gasten er nu aankomen, is dat goed voor de sport."