🎥 Zorgt vernieuwd parcours voor eerste Belgische overwinning sinds 2006 in Scheldeprijs?

De organisatie van de Scheldeprijs heeft woensdag het parcours voor de editie van 2020 voorgesteld. Die wordt op 8 april gereden.

Dit jaar zullen er minder kilometers in Nederland gereden worden en meer in België. Er worden ook drie lokale rondes afgehaspeld in plaats van twee.

Het startschot wordt opnieuw in Terneuzen gegeven, de aankomst ligt nog steeds op de Churchilllaan in Schoten.

Maarten De Veuster, burgemeester van Schoten toonde zich alvast erg enthousiast in een persbericht: “De Scheldeprijs is een wielerhoogdag waar alle Schotenaren reikhalzend naar uitkijken. Bovendien zijn we allemaal verheugd dat de Scheldeprijs ook de volgende zes edities in Schoten blijft.”

De afgelopen twee edities was de Nederlander Fabio Jakobsen de beste in de Scheldeprijs. We wachten al sinds 2006 op een nieuwe Belgische winnaar. Toen mocht Tom Boonen juichen.

