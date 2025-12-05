"Voor haar doe ik mijn hoed af": Bart Wellens kijkt zijn ogen uit

Bart Wellens sprak in Het Nieuwsblad zijn bewondering uit voor Lucinda Brand. Wat zij neerzet in het veldrijden is ongelofelijk knap.

Constante prestaties in het veld

Brand boekte al acht zeges in het huidige veldritseizoen. Haar regelmaat en aanwezigheid op het podium zijn opmerkelijk. Bart Wellens benadrukte dat haar inzet en motivatie uitzonderlijk zijn, zeker gezien haar leeftijd van 36 jaar.

De voormalige wereldkampioen merkte op dat Brand niet alleen in het veld, maar ook op de weg haar plaats blijft opeisen. “Zij zit al aan acht overwinningen dit veldritseizoen en zal er binnen een paar maanden ook weer staan op de weg”, klinkt het in Het Nieuwsblad. Daarmee onderstreepte hij haar veelzijdigheid.

Vergelijking met andere toppers

Wellens verwees naar de aandacht die vaak uitgaat naar renners als Nys, Van der Poel en Van Aert, die de combinatie maken tussen weg en veld. Hij stelde dat Brand minstens evenveel respect verdient. “Op die leeftijd – ze is ondertussen al 36 jaar – nog zo gemotiveerd en gedreven blijven, daar doe ik mijn hoed voor af.”

Brand evenaarde recent het record van Marianne Vos door voor de 51e keer op rij op het podium te eindigen. Wellens wees erop dat ze in Sardinië, waar bij de mannen veel volk afwezig is, behoudens pech vrijwel zeker haar 52e podiumplaats zal behalen. “Dan zeg ik: chapeau”, besluit hij.

De prestaties van Brand tonen volgens Wellens dat haar inzet en regelmaat haar tot een vaste waarde maken in het internationale veldrijden. Haar combinatie van ervaring en motivatie blijft een referentiepunt binnen de sport.