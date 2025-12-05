Naast de fiets Pogacar wil nieuw talent ontwikkelen: "Maar 90 procent van de keren lijkt het op stront"

Pogacar wil nieuw talent ontwikkelen: "Maar 90 procent van de keren lijkt het op stront"
Foto: © photonews

Tadej Pogacar gaf in een gesprek met Jakob Fuglsang toelichting bij zijn koffieritueel en de impact ervan binnen zijn ploeg. Al loopt dat niet zo vlot als zijn wielertalent.

Koffie als vaste routine

Binnen het peloton is koffie al jaren ingeburgerd, maar Pogacar heeft er een persoonlijke hobby van gemaakt. Thuis beschikt hij over een Marzocco Micra, een espressomachine van circa 3.500 euro.

Hij experimenteert met latte art en probeert regelmatig een Rosetta te gieten. “Ik kan de melk best goed opschuimen en ik probeer een Rosetta te gieten, maar 90% van de keren lijkt het op stront”, zegt hij in de podcast van Jakob Fuglsang.

Tijdens de Tour van 2023 groeide koffie uit tot een dagelijks gespreksonderwerp binnen de ploeg. Zowel vóór als na de etappes werd er in de bus uitvoerig over koffie gesproken. Pogacar bevestigde dat het onderwerp prominent aanwezig was.

Na afloop van de Tour, waarin hij verloor van Jonas Vingegaard, besloot Pogacar zijn ploeggenoten te bedanken. Niet met traditionele geschenken, maar met koffiemachines. “In 2023 besloot ik voor elke renner in de Tour-ploeg een Marzocco-koffiemachine te kopen”, gaat hij verder.

Koffie als verbindende factor

Lees ook... Visma Lease a Bike twijfelt niet: "Superster voor de komende twee of drie jaar"Volgens Pogacar was het geschenk passend bij de sfeer in de ploeg. “Ze hadden het de hele tijd over koffie, en dan is het natuurlijk een goed cadeau.” De keuze voor een espressomachine weerspiegelt de gedeelde interesse en het dagelijkse ritueel.

Tadej Pogacar

