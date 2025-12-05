OFFICIEEL: Broers Roodhooft halen nieuwe hoofdsponsor binnen en kondigen ook nieuwe renner aan

OFFICIEEL: Broers Roodhooft halen nieuwe hoofdsponsor binnen en kondigen ook nieuwe renner aan
Foto: © photonews

Na het afhaken van Deceuninck hebben de broers Roodhooft met Premier Tech een vervanger gevonden. Het Canadese bedrijf wordt voor drie jaar tweede naamsponsor.

Begin dit jaar had Deceuninck al aangekondigd dat het geen tweede naamsponsor meer zou zijn bij de ploegen van de broers Roodhooft en dat werd donderdag nog eens bevestigd. Ze moesten dus op zoek naar een nieuwe naamsponsor. 

Al snel werd Premier Tech genoemd, dat tot voor kort verbonden was aan Israel Cycling Team, maar daar stapte het op. Premier Tech wilde echter graag in het peloton blijven en dus zagen veel WorldTour-ploegen hun kans schoon.  

Premier Tech opvolger van Deceuninck

De broers Roodhooft hebben Premier Tech dus kunnen binnenhalen voor de komende drie jaar. Er is een samenwerking gesloten voor drie jaar, met een optie om er nog eens drie jaar bij te doen. 

Jean Bélanger, de CEO van Premier Tech, stelde dat hij "al langer een goed contact met de broers Roodhooft", klinkt het bij Sporza. Ook andere teams hadden bij hem aangeklopt, maar Bélanger vond hen "te opportunistisch".

Canadese injectie met Houle

Lees ook... "Hij heeft het gehad": Roodhooft pakt uit met stevig nieuws over Van der PoelMet de Canadees Hugo Houle werd er ook meteen een eerste nieuwe renner aangekondigd. De 35-jarige Houle won in 2022 een rit in de Tour en moet volgend seizoen Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen helpen. 

