Analist spreekt klare taal over Evenepoel: "Pas als Roglic stopt"

De transfer van Remco Evenepoel naar BORA-hansgrohe roept vragen op over de impact op zijn prestaties. Analist Benji Naesen gaf een nuchtere inschatting van de situatie.

Nieuwe omgeving en entourage

Remco Evenepoel stapte over naar een nieuwe ploeg, maar nam tegelijk een groot deel van zijn entourage mee. “Dan kan je je afvragen: in hoeverre is die nieuwe omgeving echt nieuw?”, zegt Benji Naesen in Het Nieuwsblad. Daarmee wordt duidelijk dat de verandering minder ingrijpend is dan op het eerste gezicht lijkt.

Naesen benadrukte dat BORA niet automatisch de oplossing is om Evenepoel direct sterker te maken in het klimmen. “Sowieso is BORA niet de pasklare oplossing om hem zomaar vijf procent beter te maken als klimmer.” De verwachtingen van een onmiddellijke sprong voorwaarts worden daarmee gerelativeerd.

Problemen binnen de ploegstructuur

De analist wees op de gebrekkige organisatie binnen de klassieke kern van BORA in het vorige seizoen. “In de Omloop zag je Jordi Meeus ineens knechten, terwijl hij die race kan winnen als er passief wordt gekoerst.”

Ondanks de kritische kanttekeningen ziet Naesen wel groeipotentieel. “In een instant Red Bull-effect geloof ik niet, maar binnen twee, drie jaar kunnen ze Evenepoel wel beter maken”, gaat Naesen verder.

