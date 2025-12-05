3 fietsroutes in Vlaanderen die verrassend mooi zijn in de winter

3 fietsroutes in Vlaanderen die verrassend mooi zijn in de winter
Foto: pexels

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Fietsen in de winter wint aan populariteit, en terecht. Vlaanderen toont in de koudste maanden een totaal ander, rustiger en vaak veel mooier gezicht. De lage winterzon, mistige landschappen en het uitblijven van de typische zomerse drukte maken winterfietsen verrassend aantrekkelijk.

Drie routes springen eruit voor wie ook tijdens het winterseizoen wil blijven genieten van natuur, stilte en sfeervolle panorama’s.

De Winterse Poldersroute (West-Vlaanderen) – eindeloze vergezichten en rust

De polders tussen Brugge, Damme en Knokke-Heist zijn in elk seizoen mooi, maar in de winter krijgen ze een unieke sfeer. De brede horizonten, kale velden en mistige waterlopen zorgen voor een bijna schilderachtig decor.

De route brengt je langs charmante dorpjes zoals Hoeke en Oostkerke, waar de stilte tijdens de winter nog sterker aanvoelt. Dankzij de vlakke ondergrond is de Poldersroute ideaal voor wie graag ontspannen fietst, zelfs wanneer het fris is buiten. Bovendien blijft deze regio ook in december en januari relatief toegankelijk en veilig omdat er weinig schaduwplekken zijn waar ijs zich snel vormt.

Waarom deze route in de winter zo de moeite is

Deze route bestaat uit rustige en veilige wegen, idyllische winterlandschappen  en bovendien is er weinig toeristische drukte.

Het Limburgse Nationaal Park Hoge Kempen – winterwoud op z'n mooist

Wie graag door bossen en natuurgebieden fietst, zit in de Hoge Kempen altijd goed en in de winter zelfs nog beter. De uitgestrekte dennenbossen, heidelandschappen en grindpaden hebben een heel andere sfeer tijdens de koude maanden. Denk aan rijp op de struiken, ochtendmist boven de heide en serene stilte die je enkel vindt in natuurgebieden buiten het seizoen.

Er zijn verschillende fietslussen mogelijk binnen het Nationaal Park, allemaal perfect bewegwijzerd via het Limburgse knooppuntensysteem. Door het reliëf en de bosrijke omgeving is deze route ideaal voor ervaren fietsers of mensen met een e-bike.

Waarom deze route in de winter zo de moeite is

Er is het prachtig winterbos en de weidse heideterreinen en er zijn veilige en goed onderhouden fietspaden. Deze route is ideaal voor wie rust en natuur zoekt

De Scheldedijkroute (Oost-Vlaanderen/Antwerpen) – water en winterlicht

De Schelde heeft iets magisch in de winter. Het lage zonlicht dat weerkaatst op het water, de brede dijken en de typische dorpjes langs het traject maken de Scheldedijkroute een absolute aanrader.

Populaire vertrekken zijn Wetteren, Dendermonde, Temse of Antwerpen-centrum. Het voordeel van deze route is dat ze grotendeels langs verharde, overzichtelijke dijken loopt. Daardoor is het een van de veiligste winterroutes, zelfs voor gezinnen met oudere kinderen.

De rivier zorgt bovendien voor prachtige panorama’s bij zonsopkomst en zonsondergang en dat zijn ideale momenten voor winterfietsers.

Waarom deze route in de winter zo de moeite is

Deze fietsroute loont de moeite omwille van de perfecte dijken om veilig te fietsen en omwille van de schitterende winterlandschappen aan het water. Het is echt ideaal voor recreatieve fietsers.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender

Meer nieuws

Analist spreekt klare taal over Evenepoel: "Pas als Roglic stopt"

Analist spreekt klare taal over Evenepoel: "Pas als Roglic stopt"

12:30
"Voor haar doe ik mijn hoed af": Bart Wellens kijkt zijn ogen uit

"Voor haar doe ik mijn hoed af": Bart Wellens kijkt zijn ogen uit

12:00
'Nu Deceuninck geen hoofdsponsor blijft: aankondiging van nieuwe naam nabij'

'Nu Deceuninck geen hoofdsponsor blijft: aankondiging van nieuwe naam nabij'

11:00
Pogacar wil nieuw talent ontwikkelen: "Maar 90 procent van de keren lijkt het op stront" Naast de fiets

Pogacar wil nieuw talent ontwikkelen: "Maar 90 procent van de keren lijkt het op stront"

10:00
Strijd tegen Van Aert en Van der Poel: ploegleider van Thibau Nys zegt wat mogelijk is

Strijd tegen Van Aert en Van der Poel: ploegleider van Thibau Nys zegt wat mogelijk is

09:00
Visma Lease a Bike twijfelt niet: "Superster voor de komende twee of drie jaar"

Visma Lease a Bike twijfelt niet: "Superster voor de komende twee of drie jaar"

08:30
"Daar moet hij wegblijven": Evenepoel krijgt belangrijke waarschuwing

"Daar moet hij wegblijven": Evenepoel krijgt belangrijke waarschuwing

08:00
Duidelijkheid over sponsoring van Deceuninck bij Alpecin

Duidelijkheid over sponsoring van Deceuninck bij Alpecin

07:30
Cijfers om van te duizelen: dit effect hebben Van Aert en Van der Poel in de cross

Cijfers om van te duizelen: dit effect hebben Van Aert en Van der Poel in de cross

07:00
"Heb ik nooit gezegd": Wout van Aert helpt fabeltje de wereld uit

"Heb ik nooit gezegd": Wout van Aert helpt fabeltje de wereld uit

21:30
Jasper Philipsen spreekt klare taal over transfer die uiteindelijk niet doorging

Jasper Philipsen spreekt klare taal over transfer die uiteindelijk niet doorging

20:30
"Laat hem maar zo'n type worden": Tim Merlier spreekt klare taal over zoontje Jules Naast de fiets

"Laat hem maar zo'n type worden": Tim Merlier spreekt klare taal over zoontje Jules

20:00
Niermann vertelt hoe Visma Lease a Bike de Tour 2026 nu al minutieus voorbereidt

Niermann vertelt hoe Visma Lease a Bike de Tour 2026 nu al minutieus voorbereidt

19:00
Broers Roodhooft hebben bijzonder goed nieuws te melden

Broers Roodhooft hebben bijzonder goed nieuws te melden

18:30
"Lastig om te geloven voor de buitenwereld": ploegleider spreekt klare taal over Thibau Nys

"Lastig om te geloven voor de buitenwereld": ploegleider spreekt klare taal over Thibau Nys

18:00
Wout van Aert legt alles op tafel over meest teleurstellende nederlaag van het jaar

Wout van Aert legt alles op tafel over meest teleurstellende nederlaag van het jaar

17:00
Evenepoel is de Flandrien van 2025, maar de kloof was nipt: dit zijn de punten van de andere genomineerden

Evenepoel is de Flandrien van 2025, maar de kloof was nipt: dit zijn de punten van de andere genomineerden

16:30
Veiling van bijzondere fiets van Pogacar op weg naar straf hoogtepunt

Veiling van bijzondere fiets van Pogacar op weg naar straf hoogtepunt

16:00
Verrassing van formaat: Kopecky krijgt ploegmate die elders nog onder contract lag voor 2026

Verrassing van formaat: Kopecky krijgt ploegmate die elders nog onder contract lag voor 2026

15:00
🎥 De eerste beelden: Remco Evenepoel gespot op nieuwe fiets van Red Bull-BORA-hansgrohe

🎥 De eerste beelden: Remco Evenepoel gespot op nieuwe fiets van Red Bull-BORA-hansgrohe

14:00
OFFICIEEL Remco Evenepoel krijgt er nog een Belgische ploegmaat bij

OFFICIEEL Remco Evenepoel krijgt er nog een Belgische ploegmaat bij

13:30
Gejuich en euforie: eerste cross in jaren krijgt meteen topaffiche

Gejuich en euforie: eerste cross in jaren krijgt meteen topaffiche

13:00
Tim Merlier verklapt geheim en nieuw wapen bij Soudal Quick-Step

Tim Merlier verklapt geheim en nieuw wapen bij Soudal Quick-Step

04/12
Hoort Wout van Aert eigenlijk wel tussen de genomineerden voor de Flandrien te staan?

Hoort Wout van Aert eigenlijk wel tussen de genomineerden voor de Flandrien te staan?

04/12
Tadej Pogacar begint met groot verlies aan nieuw seizoen

Tadej Pogacar begint met groot verlies aan nieuw seizoen

04/12
Van Aert, Evenepoel en Pogacar schrikken zich een hoedje van dit wielernieuws

Van Aert, Evenepoel en Pogacar schrikken zich een hoedje van dit wielernieuws

04/12
Crosslegende komt met prachtige woorden over Thibau en Sven Nys

Crosslegende komt met prachtige woorden over Thibau en Sven Nys

04/12
Renaat Schotte twijfelt niet aan Giro-parcours: "Een uitnodiging om hem aan de start te krijgen"

Renaat Schotte twijfelt niet aan Giro-parcours: "Een uitnodiging om hem aan de start te krijgen"

04/12
Generatiegenoot doet boekje open over Eddy Merckx: "Dat heb ik hem nooit zien doen"

Generatiegenoot doet boekje open over Eddy Merckx: "Dat heb ik hem nooit zien doen"

04/12
Jasper Philipsen heeft zijn grote plan voor 2026 al helemaal klaar

Jasper Philipsen heeft zijn grote plan voor 2026 al helemaal klaar

04/12
📷 Viel het u ook al op? Trainer van Wout van Aert geeft opvallende vaststelling toe

📷 Viel het u ook al op? Trainer van Wout van Aert geeft opvallende vaststelling toe

04/12
Moeilijke periode met Oumi: Evenepoel openhartig over "zware challenge"

Moeilijke periode met Oumi: Evenepoel openhartig over "zware challenge"

03/12
Nys en co laten Wereldbeker links liggen: Flanders Classics reageert vol onbegrip

Nys en co laten Wereldbeker links liggen: Flanders Classics reageert vol onbegrip

03/12
"Word er emotioneel van als ik eraan denk": Jasper Philipsen onthult zijn droomkoers

"Word er emotioneel van als ik eraan denk": Jasper Philipsen onthult zijn droomkoers

03/12
Bondscoach De Clercq verrast door Van Aert: "Had dat echt gedacht"

Bondscoach De Clercq verrast door Van Aert: "Had dat echt gedacht"

03/12
Wordt de Giro voor vrouwen te zwaar met Finestre? Ex-renster is klaar en duidelijk

Wordt de Giro voor vrouwen te zwaar met Finestre? Ex-renster is klaar en duidelijk

03/12

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Mathieu Van Der Poel Thibau Nys Remco Evenepoel Jasper Philipsen Tadej Pogacar Tim Merlier Christoph Roodhooft Thijs Zonneveld Tim Wellens Grischa Niermann Sven Nys Erwin Vervecken Arne Marit Adrie Van Der Poel Lotte Kopecky Edward Planckaert Victor Campenaerts Frank Vandenbroucke Johan Bruyneel

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Hij kan dat niet!": Roger De Vlaeminck houdt zich helemaal niet in over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Nu krijgen we dit": Lefevere betreurt stevige uithaal van Cavendish info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Klopt deze stelling? "Pogacar is veel beter dan Eddy Merckx" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Waanzin": ex-renner zet critici van Jonas Vingegaard stevig op hun plaats de_mettes de_mettes over Met elkaar gebeld na Lombardije: Pogacar is klaar en duidelijk over Merckx info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Officieel voorgesteld bij Soudal Quick-Step, maar transfer van Belgische renner gaat toch niet door Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved