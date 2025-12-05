'Nu Deceuninck geen hoofdsponsor blijft: aankondiging van nieuwe naam nabij'

Alpecin-Deceuninck staat voor een nieuwe fase in zijn sponsorstructuur. Deze maand wordt wellicht nog duidelijk welke namen de ploeg vanaf 2026 zullen ondersteunen.

Verlengingen van bestaande partners

De ploegleiding maakte bekend dat trouwe partners hun samenwerking verlengen. Het gaat om Iko, Alpecin, Brustor en Go Zwift. Deze verlengingen zorgen voor continuïteit en bevestigen het vertrouwen in het project van de broers Philip en Christoph Roodhooft.

De aankondigingen kwamen na een periode van stilte rond de sponsorstrategie. Daarmee is een eerste stap gezet richting de toekomst, maar er wordt nog meer nieuws verwacht.

Hoofdsponsor en mogelijke opvolger

Deceuninck blijft verbonden aan de ploeg, maar vermindert zijn financiële bijdrage. Dat betekent dat er ruimte ontstaat voor een nieuwe hoofdsponsor. Volgens ingewijden wordt er gewerkt aan een vervanger die de rol van Deceuninck kan overnemen.

Volgens Het Laatste Nieuws komt een doorbraak eraan. De Canadese holding Premier Tech wordt genoemd als mogelijke kandidaat. Het bedrijf wil actief blijven in de wielersport en zou al gelinkt zijn aan de Belgische WorldTour-ploeg.

Vooruitblik op 2026

