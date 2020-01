Pevenage doet letterlijk boekje open: "Zo was het systeem, een echt circus" en "UCI verwittigde Armstrong"

Heel lang heeft Rudy Pevenage altijd ontkend om Jan Ullrich te voorzien van doping. In zijn nieuwe boek 'Der Rudy' laat Pevenage toch in zijn kaarten kijken en is dopinggebruik een belangrijk thema. Zowel zijn eigen omgeving als de concurrentie van weleer komt aan bod.

Ullrich liep pas in 2006 tegen de lamp bij het dopingschandaal rond dokter Fuentes. "Ik heb Fuentes de voorbije maand twee, drie keren gezien in Madrid. Hij is een goede vriend", zegt Pevenage in HLN. "Ik ken Fuentes al heel lang, van toen ik nog renner was en hij dokter bij Kelme. Vorige maand hadden we het nog eens over die fameuze hematocrietgrens van vijftig procent."

RUSSEN OP DE UITKIJK

Daar vallen wel wat verhalen over te vertellen. "Russische ploegen gingen toen ver over de schreef. Ze zetten 's morgens een mannetje op de uitkijk, met de verrekijkers. Wanneer de controleurs eraan kwamen, ging de alarmbel. Renners kregen snel een infuus met aspirine en wat water erbij. De hematocriet zakte van 52 naar 49, niks aan de hand. Zo was het systeem, een echt circus."

Sommigen werden op voorhand op de hoogte gesteld en konden zo lang door de mazen van het net glippen. Zoals ene Lance Armstrong. "Armstrong had een Sysmex gekocht voor de UCI. Daarmee kon de UCI bloedanalyses doen. Zelf konden ze zo'n dure machine niet bekostigen. Als wisselgeld verwittigde de UCI Armstrong en Bruyneel wanneer er controles zouden zijn."

Pevenage benadrukt wel grote bewondering te hebben voor Armstrong. Zelf geeft hij aan vanaf 1996 op de hoogte te zijn van het dopinggebruik in zijn team. "Mapei reed in de Giro in de laatste drie bergritten met zeven of acht renners op kop. Ik heb mijn contacten in Spanje en Italië aangesproken: wat scheelt er, we kunnen geen prijs meer rijden. Zo ben ik toch een klein beetje op de hoogte geraakt."

COLABLIKJES

Vooral het verhaal van de colablikjes met verboden middelen in kreeg de afgelopen dagen veel aandacht. Dat dateert van een inval tijdens de Giro van 2001. "De agenten trokken mijn koelkast open waar al die colablikjes stonden. De agenten trokken de frigo weer dicht en ze zijn vertrokken. Toen ging mijn hart wel een beetje sneller slaan."