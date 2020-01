Jasper Philipsen zeker van eindwinst in het puntenklassement: "Tevreden dat ik trui kan behouden"

Altijd leuk om na je eerste wedstrijd niet met lege handen naar huis te moeten. Jasper Philipsen weet nu al dat hij na de Tour Down Under met de blauwe trui naar huis kan. In de slotetappe gaat Philipsen niet meer van de eerste plaats in het puntenklassement gestoten worden.

De voorlaatste rit was immers de laatste kans voor de sprinters. Met een vijfde plek stelde Philipsen zijn eindzege in het puntenklassement veilig. Al was hij graag nog wat dichter geëindigd. "Ik was een beetje uit positie voor de sprint, maar ik had ook niet echt die kracht in de benen. Laengen maakte een goed tempo voor mij op de laatste klim zodat ik in het peloton kon blijven aan een tempo dat ik aankon."

Met als beloning dus de beste te zijn in het puntenklassement. Iets wat in voorgaande jaren mannen als Peter Sagan en Caleb Ewan ook al deden in de Tour Down Under. "Ik ben tevreden dat ik de sprinterstrui kan behouden, maar ben zeker nog op zoek naar die eerste overwinning van het seizoen."