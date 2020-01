Tekort aan bidons: verzorgers Deceuninck-Quick.Step moeten zich behelpen

Normaliter is de begeleiding in het wielrennen op en top professioneel en zeker bij een team als Deceuninck-Quick.Step. Toch zitten de medewerkers die mee zijn naar de Ronde van San Jan met een probleem. Ze hebben niet genoeg drinkbussen.

Het is te zeggen: ze beschikken in Argentinië wel over 500 drinkbussen, maar er is een doos van nog eens 100 bidons blijven staan in de luchthaven Charles de Gaulle in Parijs. Dat meldt Het Nieuwsblad. Die achtergebleven bidons hadden overigens ook gebruikt kunnen worden voor de Ronde van Colombia.

In Argentinië worden er alvast hete temperaturen voorspeld en zal het er voor de renners op aankomen om genoeg te drinken. Voor de verzorgers zit er momenteel niets anders op dan alle drinkbussen goed uit te wassen en dan opnieuw te gebruiken.