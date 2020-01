Remco Evenepoel komt met geruststellend bericht na valpartij in Argentinië

Een paar schrammen, meer heeft Remco Evenepoel niet overgehouden aan zijn valpartij in San Juan. Dat bevestigde hij maandag bij Sporza.

Het zag er even slecht uit voor Remco Evenepoel, maar daags na zijn tuimel in de Ronde van San Juan kwam hij met geruststellend nieuws. "Ik ben blijkbaar goed gevallen", legde het wielertalent uit bij Sporza.

"Buiten een paar schrammetjes heb ik niets. Ik wist aanvankelijk niet hoe het is gebeurd, maar we hebben wel geluk gehad dat we niet met z'n allen zijn gevallen. Dat was een klein mirakel. Ik zat het meest links en daarom ben ik gevallen", zei hij nog.

Evenepoel kwam veel later binnen dan de rest, maar zijn tijdverlies werd geschrapt.