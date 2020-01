Kopmannen Movistar kennen programma: Valverde, Soler en Mas naar de Tour

Movistar moet het in 2020 zonder Nairo Quintana, Richard Carapaz en Mikel Landa stellen. In de plaats haalde de Spaanse WorldTour-formatie Enric Mas weg bij Deceuninck-Quick Step.

Met het oog op het nieuwe wielerseizoen liet Team Movistar weten waar de klassementskopmannen voor 2020 zullen starten. Alejandro Valverde kent al zijn volledige programma en zal starten in eigen land in de Challenge Mallorca, de Ronde van Valencia en de Ronde van Murcia. Nadien werkte hij via onder meer de Ronde van Catalonië toe naar de Ardense klassiekers en de Amstel Gold Race. Het zou ook kunnen dat hij nog de Ronde van Vlaanderen aan zijn programma toevoegt. Nadien zijn de Ronde van Frankrijk, de Olympische Spelen, de Vuelta en het klim-WK in Zwitserland nog vier belangrijke doelen van El Imbatido.

Aanwinst Enric Mas zal zich dan weer specifiek gaan richten op het rijden van een goed klassement in de Ronde van Frankrijk. Hij zal ook onder meer starten in Parijs-Nice en de Ronde van het Baskenland. Tot slot is er ook nog Marc Soler die de voorbije jaren vooral indruk maakte als klimknecht en nu dus opschuift in rang. Hij rijdt verschillende prestigieuze koersen zoals Tirreno-Adriatico, de Ronde van Catalonië en de Ronde van Zwitserland om top te zijn in de Tour. Nadien richt hij zich ook nog op de Olympische Spelen (als hij mag deelnemen) en de Vuelta.