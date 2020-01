Laurens Sweeck blikt vooruit op het WK: "Meer druk voor Van der Poel dan bij andere wedstrijden"

De laatste rechte lijn naar het WK veldrijden in Zwitserland is ingezet. Mathieu van der Poel is de te kloppen man. De druk ligt met andere woorden volledig bij hem.

Laurens Sweeck, die voelt geen druk. "Voor mij is het koers zoals alle andere, alleen is er wat meer om te doen en hangt er wat meer aan vast", liet hij laconiek optekenen voor de camera van Sporza. "Voor velen kan het hun seizoen doen slagen." Mathieu van der Poel is een van hen. "De druk ligt bij hem. Zelf heeft hij al eengegeven dat hij met winst zijn seizoen kan doen slagen. Het geeft voor hem dus iets meer druk dan bij andere wedstrijden", ging Sweeck verder. Sweeck pakte met de Belgische driekleur al een enorm mooie prijs dit jaar en misschien is dat wel de reden waarom hij zo weinig druk voelt. "Mijn seizeon is sowieso al heel mooi geweest. Maar ik heb nu een conditie die je niet veel zal meemaken in je carrière. Ja, dan zijn dat toch kansen", besloot hij.