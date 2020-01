Richie Porte blikt terug op de Tour Down Under: "Ploegmaat vertelde mij dat hij mij ging helpen om de eindzege te halen en hij heeft zijn woord gehouden"

Richie Porte was de sterkste in de Tour Down Under. De renner van Trek-Segafredo is uiteraard zeer tevreden met de eindzege en hij had ook veel lof voor zijn ploegmaten. Vooral Mads Pedersen kreeg heel wat complimenten.

De eindstrijd was tussen Impey en Porte, maar de laatstgenoemde was te sterk op Willunga Hill. De ritzege ging wel naar Matt Holmes, maar Porte werd tweede en haalde zo de eindzege binnen. De renner van Trek-Segafredo was uiteraard zeer tevreden met de eindzege. In een terugblik geeft hij veel complimenten aan zijn ploegmaten, maar vooral aan Mads Pedersen. "Mads nam bijna in zijn eentje twee minuten terug op de kopgroep. Daardoor kwamen we terug, want anders zag het er niet goed uit. Vorig seizoen vertelde hij na zijn wereldtitel dat hij mij ging helpen om de eindzege te halen in de Tour Down Under en hij heeft zijn woord gehouden", aldus de renner bij CyclingNews.