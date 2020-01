Topfavoriet Mathieu van der Poel enkele dagen voor het WK in Zwitserland: "Of er een kans is voor de Belgen? Tuurlijk!"

Wie kan Mathieu van der Poel in Zwitserland van een nieuwe wereldtitel in het veld houden? Hoogstwaarschijnlijk niemand, maar de Nederlander is in elk geval op zijn hoede.

In een interview met Sporza had Van der Poel het enkele dagen voor de start van het WK over zijn kansen: "Ik was de voorbije dagen niet ziek en hopelijk blijft dat nu ook zo. Ik heb al mijn trainingen gedaan en ik voel me 100 procent." Zenuwachtig is de huidige wereldkampioen nog niet: "Stress heb ik niet meer zo snel. Ik probeerde het in de voorbije jaren telkens al in de eerste ronde, maar nu durf ik ook wat langer te wachten."

"Of er een kans is voor de Belgen? Tuurlijk! Er is altijd wel een kans. Iedereen is te kloppen en het gaat om één wedstrijd. In de voorbije jaren bleek al dat een WK afwerken niet zo simpel is als het lijkt. Er wordt nog regen verwacht de komende dagen dus het zou wel eens een hele zware wedstrijd kunnen worden."