Zieke Alaphilippe moet opgeven in San Juan

Deceuninck.Quick-Step meldde dinsdagmiddag (Belgische tijd) op Twitter dat Julian Alaphilippe niet zal starten aan de tijdrit in de Ronde van San Juan. De Fransman kampt met maagproblemen en moet dus al na twee etappes opgeven in Argentinië.

Vorig jaar eindigde Alaphilippe nog tweede in het algemeent klassement van de rittenkoers, na Winner Anacona. Fernando Gaviria vat dinsdag de tijdrit aan als leider van het klassement. Remco Evenepoel kan er pronken met zijn Europese trui.

Sadly, due to stomach problems, @alafpolak1 is forced to abandon #VueltaSJ2020 and won't be at the start of the today’s TT. We wish him a speedy recovery!

Photo: @GettySport pic.twitter.com/NZHjLZe92X