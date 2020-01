Evenepoel oppermachtig in tijdrit en heeft meteen ook leiderstrui in zijn bezit

De eerste echte afspraak van het seizoen en het is meteen bingo voor Remco Evenepoel. De individuele tijdrit van de Ronde van San Juan was een gelegenheid voor hem om zijn capaciteiten in deze discipline nog eens te demonstreren en dat deed Evenepoel met verve.

In de tijdrit van 15 kilometer was geen... tijdritfiets toegelaten, een apart gegeven. Bij doorkomst aan het eerste tussenpunt knalde Evenepoel de tijd van Bodnar van de tabellen. Nadien volgde er nog een klimmetje en dat was enkel nog voordelig voor de Europees kampioen tijdrijden.

MEER DAN HALVE MINUT MARGE

Ook aan de aankomst had hij de beste tijd en dan was het uitkijken of iemand nog in de buurt kwam. Er werd dan vooral gekeken naar Filippo Ganna, de derde op het WK. De Italiaan kreeg liefst 32 seconden aan de broek. De rest moest nog veel meer tijd prijsgeven op Evenepoel.

De derde in de daguitslag, Oscar Sevilla, deed er al liefst meer dan een minuut dan Evenepoel over om het parcours af te leggen. De eerste overwinning van het seizoen is dus een feit voor de renner van Deceuninck-Quick.Step, die in de leiderstrui komt te staan. Door zijn grote marge in de tijdrit is de kans groot dat hij de Ronde van San Juan afsluit als eindwinnaar.