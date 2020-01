Grote bonus voor Evenepoel in tijdrit en toch afgezien: "Het voelde eindeloos"

En of Remco Evenepoel onder stoom was in de tijdrit in de Ronde van San Juan. Om zo'n inspanning te leveren tot aan de meet, daar moet je wel wat voor over hebben. Zeker op dat soort parcours. Dat geeft Evenepoel ook aan na zijn overwinning.

"De tijdrit was kort, maar het voelde als één van de langste die ik al gedaan heb, vanwege de rechte stukken. Zelfs de klim voelde eindeloos. Ik ging voor de overwinning en het maakt me blij dat ik die kon behalen", reageert Evenepoel.

Op de verschillende terreinen kon hij afstand nemen ten opzichte van de tegenstand. "Ik won tijd op het vlakke, waar ik mijn tempo kon aanhouden, en tijdens de klim, waar ik kon versnellen. Dit betekent dat ik goede benen had, wat een leuk gevoel is zo vroeg op het seizoen. Het was mijn eerste tijdrit van het jaar, de eerste in mijn trui van Europese kampioen en mijn eerste overwinning."

We mogen de focus niet verliezen

Het levert hem meteen de leiding op in het algemene klassement. "Het is leuk om bovenaan te staan in de stand, maar we mogen de focus niet verliezen. Er zijn nog altijd vier ritten te gaan. Ik denk nog niet aan het winnen van het klassement, ik neem het dag per dag en wil het team continu helpen waar ik kan. We zullen aan het einde van de week wel zien waar dat me brengt."